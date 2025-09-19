El Barça sufre nuevo bajón: Estos son los límites salariales de la 25-26 en LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

Es costumbre que al cerrar el mercado de fichaje de verano LaLiga publique los límites de coste de plantilla deportiva (LCPD) de cada equipo, lo que se traduce a lo que puede gastar cada club en su plantilla de acuerdo a sus ingresos y sus gastos.

El Real Madrid, como es habitual, es el equipo con mas margen para gastar en su plantilla, con un límite salarial de 761, por los 754 de la temporada pasada. Mientras que el Barça, por su parte, se ubica entre los 351 millones, por los 463 del pasado mercado de invierno.

Es de recordar que los culés tenían en disponibilidad 204 millones de límite en el mercado de invierno de la temporada 23-24. Reflejando que su recuperación venía siendo progresiva , con pequeños pasos pero con dirección de avanzar, hasta ahora, que volvió a sufrir un bajón. El regreso al Camp Nou debería ser el apoyo definitivo para volver a ser un equipo relativamente sólido a nivel económico.

En el tercer renglón, está el Atlético, que de los 314 millones en límite salarial el pasado mercado de invierno, en este pasó a los 326.

Límite de coste de plantilla

Este límite de coste de plantilla deportiva marca lo que un club se puede gastar en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible) y en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible).

Además que, los puntos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones.