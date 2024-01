Copa del Rey: Estos fueron los elogios de "El Cholo" Simeone al Real Madrid luego de vencerlos en prórroga (+Video)

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró la victoria sobre el Real Madrid (4-2) por "cómo recibió y apoyó" el público a su equipo.



"Cuando ves a la gente así cuando veníamos al estadio, es imposible no darles el corazón", dijo Simeone.

Sobre el partido en sí, el "Cholo" comentó que fueron mejores "en el alargue". "En el fútbol no hay merecimientos ni revanchas. Hay un partido nuevo y una forma de jugarlo. Estos tres partidos que hemos jugado con ellos son muy parecidos. Ellos seguramente son el mejor equipo del mundo. Pueden hacer gol de contragolpe, de cualquier manera en cualquier momento y cuando necesitan un delantero goleador también los tienen. No es suerte, son muy buenos, pero nosotros sabemos competir muy bien. En el área fuimos superiores. Ellos son muy buenos."



"¿Cuánto pierden?. ¿No pierden casi nunca no?", preguntó. El técnico quiso recordar con esas preguntas que el Real Madrid ha perdido dos partidos esta temporada. Los dos contra el Atlético. 3-1 en LaLiga y 4-2 en la Copa".

Simeone ensalzó el gol de Griezmann. "No quiero olvidarme de ninguno. Todos los chicos estuvieron estupendos. Los cambios nos dieron vitaminas. Todos hicieron un esfuerzo tremendo y apareció un futbolista mágico que es Griezmann. En un duelo con Vinicius. Tenemos la suerte de tenerlo con nosotros y que se quiera quedar".