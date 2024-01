¿Tensión?: Ancelotti no olvida la vez que Simeone le robó un título importante

En la previa para el Derbi que se vivirá en las semifinales de la supercopa, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareció en rueda de prensa para repasar sus impresiones sobre el promete ser un electrizante choque con ambiente de revancha.

Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras en primero de tres derbis en el mes de enero, pero eso a Ancelotti no le preocupa demasiado: "El calendario es lo que hay, vamos a jugar este partido... y personalmente, no es que a mí me guste enfrentarme a ellos porque es un rival complicado, pero es el mismo pensamiento que tienen ellos. Va a disfrutar la afición de los dos equipos".

Sobre las cualidades futbolísticas de los colchoneros, el entrenador italiano no duda que son un equipo competitivo, sin importar su estilo: "Creo que podemos plantear un buen partido teniendo en cuenta que el Atlético nos hizo daño. El Atlético es un equipo que compite, que lucha y que tiene calidad. Va a ser un partido competido".

Al técnico blanco le gusta el ambiente de los derbis y cree lo mismo de su rival: "Yo me encuentro muy bien en este ambiente, en el ambiente blanco... y como observatorio desde fuera, creo que Simeone es el perfil ideal y se encuentra muy bien en ese ambiente".

Justamente sobre su contrincante en los banquillos, Ancelotti recuerda cuando Simeone noqueó a uno de sus equipos con un importante gol: "Me marcó un gol con la Lazio cuando yo entrenaba a la Juve que le permitió a la Lazio ganar el título. Somos vecinos, a veces nos vemos. Pero siempre, con mucho respeto".

¿Hay ganas de revancha por el derbi liguero?: "Ese partido nos hizo mucho daño (el primero de liga). Parece que lo arreglamos. Mañana podemos sacar una mejor versión de la que sacamos en el primer partido de la temporada contra el Atlético de Madrid".