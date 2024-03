¡Claro que sí! Esto dijo el entrenador del Mallorca sobre su compatriota Rafa Márquez

El entrenador mexicano del Mallorca de España, Javier Aguirre, hablo este viernes sobre su compatriota Rafael Márquez, actualmente es uno de los entrenadores de la cantera del Fútbol Club Barcelona y es considerado uno de los candidatos para suplir a Xavi Hernández.

"No hago cosas que no me gustaría que me hicieran; si yo ahora estoy en Mallorca y sale una persona diciendo 'pues yo estoy dispuesto, aquí estoy listo para cuando lo echen a este hombre'. No sé el contexto; a lo mejor hay matices o tergiversaciones, pero yo no lo haría", indicó en entrevista para Diarios de Bicicleta en ESPN.

Al ser cuestionado sobre si considera que Márquez es el ideal para suplir a Hernández en banquillo del conjunto culé. “Sí lo creo, claro que lo creo. Se está preparando bien. Lo he visto algunos partidos, su equipo lo hace bien, es mesurado, ha tenido grandes maestros, grandes entrenadores durante su carrera, sabe de qué va esto”, expresó.

Asimismo, señaló que Márquez “tiene una personalidad muy buena para ser entrenador, está bien físicamente, joven y de aquí, yo creo que blanco y en botella, pienso que Rafa es el ideal”, indicó de forma segura y sin titubeos ‘Vasco’ Aguirre, quien incluso recordó que Xavi ya anunció su salida del Barça al final de temporada.

De la misma manera, Aguirre aprovechó la ocasión para dar un par de breves consejos a los nuevos entrenadores. "Que sean auténticos y no intenten copiar a nadie; que sean ellos mismos, con defectos y virtudes. Que no duden, pero si dudan, que no lo note nadie".

Mallorca marcha en el sitio 15 de la clasificación y mantiene su lucha por la permanencia en LaLiga; su siguiente compromiso será el 16 de marzo frente al Granada y a finales de mes visitará al Valencia.