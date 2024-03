Neymar revela su encuentro con Maradona cuando era niño

El astro brasileño Neymar Jr. compartió una emotiva historia sobre el día que conoció a Diego Armando Maradona, cuando tenía 12 años y jugaba en el Santos de Brasil.

Según contó Neymar, fue invitado a ver un partido de showbol, una modalidad de fútbol sala, entre Argentina y Brasil, pero como el ómnibus del equipo brasileño estaba lleno, tuvo que viajar en el de los argentinos. Allí se encontró con Maradona, quien lo trató con mucha amabilidad y lo invitó a sentarse junto a él y a su amigo Alejandro Mancuso.

"Maradona me trató muy bien, me invitó al vestuario y después me hizo entrar al campo. Le pegó un grito al fotógrafo para sacarnos una foto los dos juntos", expresó Neymar, quien adjuntó la imagen que muestra su sonrisa junto al ídolo argentino.

Neymar expresó su admiración y respeto por Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, y dijo que nunca olvidará ese momento. "Diego fue un ídolo para todos, siempre lo respeté y nunca me voy a olvidar de ese momento", concluyó.

El showbol es una variante del fútbol sala que se juega en una cancha de 30 x 20 metros, con paredes laterales que se pueden utilizar para hacer pases o gambetas. Se juega con equipos de cinco jugadores, incluyendo al arquero, y se disputan dos tiempos de 25 minutos cada uno. Esta modalidad fue popularizada por exfutbolistas profesionales que participaban en partidos de exhibición o torneos amistosos.