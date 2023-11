Árbitro español responde a los ataques por parte del Real Madrid

En el fútbol español mucho se ha comentado sobre los videos que desde Real Madrid TV hacen a partir de esta temporada para señalar los errores que, según ellos, varios árbitros dejaron pasar para perjudicarlos de gran manera durante los últimos años; cosa que fue criticada pero hasta ahora solo un colegiado reaccionó a los "ataques".

Alejandro Hernández Hernández, uno de los árbitros con mayor trayectoria de España en este momento, tuvo la valentía de atender a la prensa (En el programa Partidazo de Cope) para reaccionar los constantes ataques que él y sus colegas ha recibido por parte del Real Madrid, que, de hecho, no han tenido reparo en señalar con nombre y apellido a varios jueces para dudar de su ética profesional.

El árbitro de 41 años apela por no hacer caso a los delicados señalamientos por parte de los merengues y su equipo comunicacional: "Llevo 30 años arbitrando y no nos afecta. No es el escenario perfecto para arbitrar, por la crispación que se genera. Esto afecta en el fútbol base porque pone la imagen del árbitro como un enemigo. Me han dicho barbaridades y me resbala siempre".

A Hernández Hernández le da lo mismo arbitrar frente a los blancos o a un recién ascendido: "Lo afronto con la misma naturalidad que el resto, deseando que no haya jugadas grises, por las que siempre estás vendido. Deseando que sea limpio". Es notorio que es el juez evita echar más leña al fuego.

Para Alejandro los jugadores no son los que inician estos debates pero finalmente también terminan contaminados por la misma atmosfera: "El caldo de cultivo es más mediático que con los jugadores. Es normal que, en un momento, el jugador me vea con unos ojos diferentes, por lo que se me ha intoxicado".