¿Ya tienen sustituto? Esto informó el Barcelona sobre el posible recambio de Gavi tras su fuerte lesión

Es un hecho que Gavi no verá más acción esta temporada, luego de ser diagnosticado con una rotura completa del ligamento cruzado de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo. Con este panorama, se especuló mucho con la posibilidad que el FC Barcelona consiguieran un remplazo al canterano y el mismo director deportivo del club, Deco, se encargó de eliminar los rumores.

"A día de hoy, Gavi es un jugador que no se puede sustituir", dijo de inicio el directivo azulgrana, al tiempo que agregó que la entidad no irá al mercado a buscar jugadores: "No hay en el mercado ningún jugador disponible para hacer su trabajo, ni con su mentalidad, ni con su capacidad".

"Discutir sobre sustituir a Gavi es un error; es una equivocación pensar que vamos a encontrar a un jugador para suplirlo. No lo encontraremos", sentenció el máximo referente del área deportiva del Barcelona.

Estas declaraciones aparecen en un momento en el que la lesión de Gavi, que contrajo en el reciente encuentro de su selección contra Georgia, trastoca los planes del entrenador, Xavi Hernández, que deberá hacer frente a este contratiempo y encontrar soluciones colectivas para suplir a quien el DT consideró -en su día- como: "el corazón del equipo".

Luego de las jornadas de selecciones, una que afectó a los azulgranas con las bajas de mediocampista y las molestias de su portero Ter Stegen, los culés retomarán la acción en La Liga este sábado contra el Rayo Vallecano.