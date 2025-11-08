Fede Valverde conseguirá lo que tanto quiere en el esquema de Xabi Alonso

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid recibe una buena noticia en relación a Fede Valverde. El uruguayo de 27 años, podrá regresar al centro del campo a donde saca su mejor versión, y es que es en la zona del campo donde tiene mayor libertad para poder ser, más Valverde.

La reciente baja de Tchouaméni y el retorno de Trent han generado cambios en el esquema de Xabi, quien tuvo que ajustar sus piezas. Con las ausencias extendidas de los laterales (tanto de Trent como de Carvajal), el técnico tolosarra logró hallar en el uruguayo una solución confiable para el costado derecho de la defensa blanca. Aunque hizo buen trabajo, nunca dejó de ser un mediocampista disfrazado de lateral.

Haciendo un reencuentro estadístico , Fede de los 14 partidos que ha disputado esta temporada, seis lo ha hecho desde el lateral derecho: dos en la Champions League y cuatro en la Liga.

Esto no era nuevo para el uruguayo, puesto que con Ancelotti en el banquillo blanco cumplió desde esa función en 15 de los 65 encuentros que jugó durante la pasada campaña.

Pero más allá de eso, el ‘8’ del Real Madrid siempre dejo saber si preferencia por el mediocampo. Desde allí, rinde mucho más para su equipo.

Fede regresa a su lugar

Fede tras el reverso sufrido en Anfield y rectificó su opinión acerca de jugar de lateral derecho “Yo intento aprovechar y disfrutar esta posición. Seguir aprendiendo y seguir creciendo. Es verdad que hoy me faltó llegar un poco más, crear más ocasiones, pero tenía cierto miedo a la hora de defender. Pero estoy disfrutando, estoy contento, estoy haciendo bien las cosas ahí y voy a seguir disfrutando”, declaró.

Ahora, con Tchouameni lesionado se abre nuevamente la posibilidad para Fede de regresar al lugar donde nunca quiso irse: el mediocampo blanco. Y claramente esto es positivo para Xabi Alonso, quien recupera así a su mediocampista más versátil en la zona donde puede marcar más diferencias.