El Real Madrid recupera a uno de sus referentes para la Liga Española

Suscríbete a nuestros canales

La defensa del Real Madrid recibe un soplo de aire fresco. El zaguero austriaco David Alaba ha vuelto a aparecer en la convocatoria oficial de Xabi Alonso para el duelo de este fin de semana en LaLiga contra el Rayo Vallecano, confirmando su total recuperación tras su última dolencia muscular.

Este regreso es una excelente noticia para el cuerpo técnico en un momento de gran fragilidad defensiva, donde las bajas se han acumulado de forma preocupante.

Calvario de lesiones

Desde hace un par de temporadas, el paso de David Alaba por el Real Madrid ha estado marcado por una frustrante intermitencia. Si bien su primera campaña fue memorable, siendo pieza clave en la consecución de La Decimocuarta (Champions League).

Las temporadas posteriores han sido un verdadero calvario de lesiones musculares, problemas de menisco e incluso una rotura de ligamento cruzado.

Su reaparición en la lista de convocados para el partido en Vallecas, tras entrenar con el grupo por segunda jornada consecutiva, es un indicador de que el proceso de rehabilitación ha concluido con éxito.

La importancia de la rotación

Cabe destacar, que el retorno de David Alaba se produce en un instante de máxima necesidad para el esquema de Xabi Alonso. Nombres como Antonio Rüdiger, Dani Carvajal y Aurélien Tchouaméni son sensibles bajas en la columna vertebral del equipo.

En medio de esta crisis defensiva, la experiencia y liderazgo del ex jugador del Bayern Múnich son fundamentales, no solo para la organización táctica, sino para dar tranquilidad a los defensores más jóvenes o menos habituales que están teniendo que asumir roles importantes.

Por ello, el cuerpo técnico espera que el austriaco pueda mantenerse sano y, de esa forma, convertirse en un elemento fundamental en la rotación. Esto permitiría a Xabi Alonso dosificar minutos y evitar la sobrecarga de otros centrales, un factor decisivo para afrontar las competiciones a largo plazo.

El partido de este fin de semana, aunque inicialmente pueda verlo desde el banquillo o con pocos minutos, marca el punto de inflexión para que David Alaba inicie su camino de regreso a la versión que lo hizo indiscutible en la zaga merengue y que tanto necesita el equipo.