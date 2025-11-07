El Real Madrid sigue batiendo récords de ingresos

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid sigue siendo muy inteligente para generar ingresos. El club blanco se sitúa como la entidad deportiva que más ingresos genera alrededor del mundo y ya fijado el presupuesto de 1.248 millones de euros, cómo la cantidad prevista que entrará en caja durante la temporada 25-26. Evidentemente, esta cifra representa un récord en cualquier entidad deportiva.

Luego de concretarse este monto la venidera temporada, quedará atrás los 1.185 millones ingresados en el ejercicio pasado, que culminó con un beneficio de 24 millones de euros, por los 1.073 millones de la 23-24. Es decir, año tras año sigue incrementando su valía.

Este crecimiento monetario es gracias a la explotación del Santiago Bernabéu , al menos cómo recursos principal, también hay que añadir lo que pueda suceder son el asunto de los conciertos, tema que está en vía de solución. Se cuenta de igual forma, Sky Bar, Bernabéu Market, eventos como el de la NFL del 16 de noviembre, parque temático navideño… y esencialmente el Tour del Bernabéu que en la pasada campaña ingresó 52,6 millones de euros, siendo un monto que sobrepasó los récord para cualquier recinto de la capital de España. Recordando que, el Museo del Prado ingresó en 2023, última cifra dada a conocer, 27 millones de euros.

Ingresos deportivos del Real Madrid

En relación a los ingresos deportivos hay que recordar que lo recibido en el Mundial de Clubes, será utilizado en el presente ejercicio, puesto que el Real Madrid cerró la competición en pleno mes de julio.

Finalmente, el presupuesto de marketing pasa de los 506 millones del anterior ejercicio, a los 539 millones de euros. El Madrid, desea seguir posicionándose como el club más reconocido a nivel mundial.