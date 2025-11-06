Rayo Vallecano vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Rayo Vallecano y Real Madrid, por la fecha 12 de la Liga, se jugará el próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 11:15 horas, en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Real Madrid

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Villarreal por un resultado de 0 a 4. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 victorias y 1 partido perdido, con 5 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid llega con ventaja tras derrotar a Valencia con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez y ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 12 goles y le han convertido 7.

Con 2 victorias y 3 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Real Madrid quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 14 puntos (4 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (10 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 30 11 10 0 1 16 2 Barcelona 25 11 8 1 2 15 3 Villarreal 23 11 7 2 2 12 4 Atlético de Madrid 22 11 6 4 1 11 10 Rayo Vallecano 14 11 4 2 5 -2

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 13: vs Real Oviedo: 23 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Valencia: 1 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Espanyol: 7 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 13: vs Elche: 23 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Girona: 30 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Athletic Bilbao: 3 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Celta: 7 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Real Madrid, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas

Colombia y Perú: 10:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas

Venezuela: 11:15 horas

