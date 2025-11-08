Vinicius enfrentará un nuevo desafío ante el Rayo

Suscríbete a nuestros canales

Vinicius Jr. nuevamente tendrá que enfrentar un desafío este domingo, esta vez desde Vallecas. Y todo se resumen en confirmar que el mal rato contra el Rayo dejó de serlo en el último duelo entre ambos, vivido el pasado mes de mayo en el Bernabéu, encuentro donde el ‘7’ merengue marcó su único tanto a los franjirrojos.

Vinicius sabe muy bien lo que es ganarle al Rayo, suma cuatro partidos ante ellos, empatado tres y perdido solo uno. En Vallecas ha encontrado el triunfo solo una vez, tuvo un reversos y firmó otros dos empates, pero nunca ha logrado perforar la red allí. En las últimas temporadas se ha enfrentando a Andrei Ratiu, lo que deja entrever que será otro duelo de velocistas.

Si hay algún jugador que puede ganarle a Vinicius en velocidad, es precisamente el rumano, tal lo reveló un estudio de Gradient Sports que señala, es el jugador más rápido de las cinco grandes Ligas con 34,7 kilómetros por hora, solo por delante de Raoul Bellanova, del Atalanta (34,6 kms/h), y de Pedro Neto, del Chelsea (34,6 kms/h).

En esa lista también figura el propio Vinicius (34,4 kms/h) o Erling Haaland (34,5 kms/h). Es por eso que será un duelo atractivo entre ambos. Inclusive, Ratiu acaparó las miradas en su debut en la primera división del fútbol español en contra el Madrid en el Bernabéu, y donde los blancos no lograron pasar del empate a cero.

El curso pasado, volvió a salir airoso en Vallecas (3-3) y solo salió derrotado en el Bernabéu por la mínima (2-1) con el tanto de Vini.

Ratiu desafió a Vini

Aquel 5 de noviembre de 2003, Ratiu se viralizó tras la frase del rumano captada por las cámaras de Movistar Plus al culminar el partido celebrando el empate "No me coge el Vini". Ratiu llega al encuentro con todos los minutos disputados en lo que va de Liga con el Rayo.