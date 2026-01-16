Pipe Bueno le agarra el “paquete” a Jessi Uribe en el funeral de Yeison Jiménez

Suscríbete a nuestros canales

El momento que ha acaparado la atención en el funeral de Yeison Jiménez involucra a los cantantes Pipe Bueno y Jessi Uribe, cuando ambos fueron captados en un jocoso encuentro en el escenario.

Durante la tarde del 14 de enero, el Movistar Arena de Bogotá, se llenó de estrellas para despedir a Yeison Jiménez, en un homenaje póstumo que contó con la presencia de sus familiares y miles de fanáticos.

Un total de diez artistas cantaron para darle el último adiós al colombiano y las cinco personas que perdieron la vida junto a él. Este evento estuvo organizado en dos horarios para garantizar el acceso a la mayor cantidad de fans.

A Pipe Bueno se le fue la mano

Aunque significó un momento de profunda tristeza, un instante se robó la atención de los presentes cuando Pipe Bueno le agarró las partes íntimas a Jessi Uribe, quienes juntaron sus voces para rendir honores a Jiménez en el escenario.

El jocoso encuentro quedó grabado por los asistentes y viralizado en redes sociales, sin embargo, internautas han condenado la acción de los intérpretes por tratarse de un velorio.

“Quizás es su forma de jugarse entre ellos pero no era ni el lugar ni el momento”, “Más que un homenaje parecía una celebración por la pérdida de Yeison”, “Que falta de respeto”, son algunos de las opiniones de los usuarios.

La pérdida de una estrella

Fue el 10 de enero cuando el cantante colombiano Yeison Jiménez perdió la vida a bordo de una avioneta que se dirigía a Medellín por motivo de un concierto. Junto al artista viajaban cuatro personas de su equipo y el piloto, quienes murieron en el siniestro.

La tripulación salió del Aeropuerto Juan José Rondón y se estrelló poco tiempo después.