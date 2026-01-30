New England Patriots reciben el apoyo de estos famosos de Hollywood

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de fútbol americano New England Patriots, reciben el apoyo de varios famosos de la música y el cine, rumbo a la gran final del Super Bowl 2026.

Para el campeonato final de la NFL que se realizará el próximo domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el equipo tiene una fanaticada muy grande de artistas que en este artículo estaremos revelando.

Famosos con los New England Patriots

El actor, modelo y cantante estadounidense Mark Wahlberg, es un fiel fanático y figura resaltante del equipo, utilizando en repetidas ocasiones sus accesorios oficiales.

En el 2025 la cuenta de Instagram del equipo, escribió un bonito mensaje, resaltando la lealtad del actor. “Mark Wahlberg es nuestro guardián de la luz de la semana 4”, destacaron.

Matt Damon

El actor y guionista estadounidense es otro que sigue y apoya al equipo con sede en Boston, Massachusetts.

En repetidas ocasiones ha vestido el uniforme oficial del equipo, entre ellos su aparición en el programa de Jimmy Kimmel, celebrando la victoria en el año 2017.

Ben Affleck

Muy feliz y sonriente en partidos es como fotógrafos han captado al actor apoyando a los Patriots. En repetidas ocasiones ha demostrado el cariño que tiene por los deportes, al punto de no asistir a eventos importantes para ver competir a su equipo favorito.

Justin Timberlake

Para el cantante el equipo representa respeto y entrega en el campo de juego. En el 2017 fue uno de los primeros en felicitarlos por la victoria en la NFL.

Otros como Lea Michele, Gisele Bündchen, Chris Evans, Steven Tyler, Elton John, Bon Jovi y Steven Tyler, también los apoyan.