Jimmy Kimmel ofrece todos sus premios a Donald Trump para retirar tropas de ICE

Con mucha ironía el presentador Jimmy Kimmel ofreció todos sus premios adquiridos por su trabajo en televisión al presidente Donald Trump a cambio de retirar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desplegados en la ciudad de Minneapolis.

Durante la emisión de Jimmy Kimmel Live!, el demócrata hizo una jugosa oferta al líder republicano, la cual aseguró que es imposible de rechazar. Esta no es la primera vez que el ganador del Emmy se dirige directamente al Presidente de Estados Unidos.

"Tengo una oferta que creo que te va a resultar difícil de rechazar, pero solo si aceptas sacar al ICE de Mineápolis y devolverlos a los cuarteles que les corresponden. Estoy dispuesto a ofrecerte uno de los trofeos con los que me han honrado a lo largo de los años", sentenció.

Jimmy se burla del Premio Nobel de la Paz

Su comentario en tono irónico surge luego de la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca para otorgarle la medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, un gesto que originó una respuesta por parte del Comité Noruego del Nobel para afirmar que: “Una vez anunciado, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros”.

Jimmy Kimmel bromeó sobre el encuentro entre los políticos comentando que es algo “único” que un jefe de estado "le arranque el Premio Nobel a alguien" y agregó: "Miren lo feliz que se le ve ¿Alguna vez has visto a alguien más feliz que él al ganar este premio? Y ni siquiera lo ganó".

Por último, afirmó que la opositora venezolana le otorgó su reconocimiento a Trump porque se negó a apoyarla como la nueva líder de Venezuela, pero que al ofrecerle el galardón el mandatario accedió a recibirla.

Tropas de ICE en Minneapolis

Las tropas desplegadas de ICE en la ciudad de Minneapolis dejó a una ciudadana estadounidense fallecida a manos de un agente de seguridad, el pasado 07 de enero, desatando una ola de protestas.

Los manifestantes se han volcado a las calles para exigir justicia y mostrar su descontento con las políticas antiinmigrantes de Donald Trump, en medio de una represión por parte de los funcionarios.

En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional sugiere que la presencia de agentes federales, el cual llama “la mayor operación de inmigración jamás realizada”, tiene como objetivo detener a migrantes indocumentados y criminales.