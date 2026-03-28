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Muere actor de la trilogía "Volver al Futuro" a los 94 años

Según el comunicado, falleció en paz en su casa de Lake Placid

Por

Kleimar Reina
Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 08:26 pm
Muere actor de la trilogía "Volver al Futuro" a los 94 años
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Este 26 de marzo, el cine pierde a una de sus máximas estrellas: el actor de "Volver al Futuro" James Tolkan falleció a los 94 años de edad. La noticia fue compartida por un portavoz de la familia.

Tolkan falleció en paz en su casa de Lake Placid,sin embargo, no se reveló la causa de su muerte. Fanáticos del actor lamentan su muerte en redes sociales.

James Tolkan y su destacada carrera en el cine

Sus primeros pasos en la actuación los dio en la televisión durante los años 60, en series como Naked City y NYPD. En la década de los 70 llegó su gran oportunidad de trabajar con Al Pacino en la cinta policíaca Serpico.

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