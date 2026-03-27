Yailin “La Más Viral” publica mensaje de profundo dolor tras su arresto

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A tres días de haber sido privada de libertad, Yailin “La Más Viral” se pronunció a través de un comunicado para agradecer a quienes estuvieron de su parte durante el breve proceso judicial.

En un post publicado en sus historias de Instagram, la intérprete de “Silla” compartió que la situación la marcó y le dolió mucho. Sin embargo, extendió un agradecimiento a sus abogados, familiares, medios de comunicación que alzaron su voz y a sus fanáticos por apoyarla.

El mensaje de dolor de Yailin “La Más Viral”

En un breve mensaje para toda su gente, dejó expuesto cómo se sintió tras ser detenida por las autoridades en República Dominicana bajo cargos de posesión de armas. “Hoy no escribo desde Ia perfección, escribo desde lo vivido, desde lo que dolió y también desde lo que me levantó”, con estas palabras abrió el comunicado.

Al mismo tiempo dio gracias a Dios y a su equipo legal por no dejarla sola y luchar por ella en el momento más complicado en un momento donde su voz parecía apagarse.

“Gracias a ustedes a mi público, mi gente… ustedes no solo me apoyaron, ustedes alzaron su voz por mí cuando más lo necesité. Su cariño, sus mensajes, su fe en mí, fueron luz en medio de momentos muy oscuros. Nunca voy a olvidar que no me dejaron sola”, comentó sobre su fanaticada. Que hicieron ruido en redes sociales sobre su captura.

“Este proceso me marcó, me dolió, pero también me transformó. Hoy camino más fuerte, más consciente y con el corazón lleno de gratitud Porque incluso en medio de la tormenta, encontré amor, apoyo y razones para seguir. Gracias por ser parte de mi historia... esto apenas comienza”, agregó para finalizar.

Yailin en problemas con la justicia

Jorgina Guillermo Díaz fue detenida por la policía mientras conducía un Lamborghini, en la inspección del automóvil incautaron una pistola marca Glock 19, quinta generación, equipada con selector de disparo, además de su cargador y dos cápsulas, así como una segunda arma marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

Yailin “La Más Viral” fue llevada a pasar la noche en la cárcel preventiva de San Luis. Sin embargo, fue absuelta de los cargos por porte arma.