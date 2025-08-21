La millonaria suma que pide Logan Paul por su emblemática mansión

Suscríbete a nuestros canales

El boxeador y youtuber, Logan Paul, dio un giro inesperado en su vida que dejó sorprendido a más de uno, y es que, a pocos días de casarse, decidió cerrar un capítulo en su vida y vender su icónica mansión en Dorado Country Estates.

El pasado 15 de agosto, el estadounidense fue noticia al contraer nupcias con la modelo Nina Agdal. Días después, anunció que, para cerrar un capítulo y abrir otro en su vida, se desprenderá de su lujosa vivienda.

¿Cuánto vale la mansión de Logan Paul?

Actualmente, la propiedad aparece listada en Zillow por la impresionante cifra de USD 14.225.000, una cantidad considerable para todos los lujos que posee la mansión, entre los que prevalecen: seis habitaciones, ocho baños y piscina.

No obstante, TMZ Sports reporta que, el deportista espera concretar la venta por unos 14 millones, lo que demuestra que, está interesado en cerrar el negocio lo más pronto posible.

La mansión, símbolo de su éxito y estilo de vida sin complicaciones y ostentoso, también tiene una cocina al aire libre para fiestas bajo el sol y, un garage espacioso con capacidad para autos de colección.

En una entrevista pasada, Paul presumió un fósil de dinosaurio instalado en la casa, aunque hasta el momento no se ha confirmado si eso se vende junto a la propiedad.

La decisión de vender ha encendido rumores. Fuentes cercanas indican que Paul y Agdal buscan pasar más tiempo en su residencia de Nueva York, probablemente para consolidar su vida marital lejos del ruido mediático que genera una propiedad tan icónica.

El éxito de Logan Paul

Con una historia que incluye escándalos viralizados, programas de televisión, películas, su famoso podcast “Impaulsive”, peleas con KSI y Mayweather, y un paso decidido por la lucha libre, Logan ha sido un personaje inagotable de la cultura pop.

Desde su origen como estrella de Vine hasta convertirse en una figura multifacética del entretenimiento, Logan ha construido una carrera extraordinaria como creador de contenido, empresario, deportista y luchador profesional.

Su popularidad se disparó inicialmente en Vine con sus ingeniosos videos de seis segundos, lo que lo llevó a crear el canal Logan Paul Vlogs en YouTube en 2015, que ha alcanzado más de 23,6 millones de suscriptores y cerca de 6 mil millones de reproducciones.

En el ring, Paul fue pionero del “influencer boxing”. Su pelea amateur con KSI en 2018 atrajo 1.3 millones de compras por pay-per-view, convirtiéndose en una de las más vistas de la historia para una pelea no profesional.Un año después, protagonizó una exhibición contra Floyd Mayweather Jr.