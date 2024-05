Se quebró ese bate: Modelo de OnlyFans no logró su noche de pasión con este pelotero

La pareja conformada por la modelo de OnlyFans y novia del pelotero venezolano Francisco Álvarez protagonizó una situación inusual, que ella compartió a través de su canal de difusión en WhatsApp. Todo comenzó cuando mostró una fotografía sugestiva vestida con lencería, esperando a su pareja, a quien ella llama "Su marido", con la esperanza de sorprenderlo.

Sin embargo, la noche no transcurrió como esperaba. A pesar de su espera ansiosa, la modelo envió una nota de voz donde aseguraba: "menos mal me puse la camisa por encima y no abrí la puerta así, quedé como una payasa", puesto que Álvarez llegó enfermo y con fiebre alta, lo que truncó sus planes de intimidad.

A pesar de la situación, la modelo intentó perseverar. Cuando él le dijo que iría a bañarse, ella decidió esperarlo en lencería hasta que terminará, dado que él siempre sale desnudo. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano cuando, lejos de responder a sus insinuaciones, le pidió una pastilla debido a su malestar.

Finalmente, aunque el "Baby Mets" notó la lencería y expresó su deseo de intimidad, la cojedeña optó por no forzar la situación, insistiendo en que su encuentro debía ser por placer mutuo y no por obligación.