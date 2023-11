Conozca la causa de la muerte de una fanática en el concierto de Taylor Swift (+Video)

Lo que debía ser la primera de una gran noche en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, por el concierto de Taylor Swift, terminó en una desgracia por la muerte de una fanática. La cantante se pronunció sobre el hecho en su cuenta de Instagram.

"No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero es con el corazón destrozado que digo que perdimos a una fan esta noche temprano antes de mi show", dijo Swift. "Ni siquiera puedo decirles lo devastada que estoy por esto. Tengo muy poca información, aparte del hecho de que era increíblemente guapa y demasiado joven. No voy a poder hablar de esto desde el escenario porque me siento abrumada por el dolor cuando siquiera intento hablar de ello", dijo Swift. "Quiero decir ahora que siento profundamente esta pérdida y que mi corazón roto está con su familia y amigos. Esto es lo último que pensé que pasaría cuando decidimos traer esta gira a Brasil", dice la carta que publicó la cantante.

Según la prensa local, los cuerpos de bomberos contabilizaron más de un centenar de desmayos por las altas temperaturas que sufre el país amazónico y la multitud que asistió al concierto. Esta peligrosa situación causó la muerte de una joven de 23 años, identificada como Ana Clara Benevides, que sufrió una paro cardíaco como consecuencia de las condiciones extremas.

En pleno concierto la estadounidense se percató de la situación y junto a su equipo de producción empezó a repartir agua al público, pero ya había sucedido lo peor.