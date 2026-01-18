Adiós a Félix Rosario: La voz de "El Gatico" se apaga en un vuelo hacia su tratamiento

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad artística dominicana y la diáspora en Estados Unidos se encuentran de luto tras el fallecimiento del reconocido cantautor Félix Rosario, de 54 años. El artista, conocido cariñosamente como "Tu Negrito Consentido", perdió la vida este fin de semana mientras se encontraba a bordo de un vuelo que partió desde Santiago de los Caballeros con destino a Nueva Jersey.

Un viaje marcado por la urgencia

Días antes de emprender este fatídico viaje, Rosario había manifestado síntomas preocupantes, incluyendo dolores persistentes en el pecho y un malestar general que lo obligó a visitar un centro médico en la República Dominicana.

Ante la persistencia de los síntomas, su madre lo convenció de viajar a los Estados Unidos para someterse a chequeos más exhaustivos y recibir atención especializada. Lamentablemente, su condición de salud se complicó de manera crítica durante el trayecto aéreo, falleciendo antes de que la aeronave aterrizara en suelo estadounidense.

Incertidumbre y dolor en el aeropuerto

Miguel de Jesús Rodríguez, amigo cercano del artista, confirmó la triste noticia y relató que Félix no se sentía bien desde hacía varios días, mostrando señales de alerta que hoy cobran un matiz trágico. Hasta el momento, no se ha emitido un informe médico oficial que determine la causa exacta del deceso, aunque los síntomas previos sugieren una falla cardíaca.

Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, la expectativa se transformó en angustia. Su esposa, Julissa Urbáez, junto a otros familiares, esperaba su llegada alrededor de las siete de la noche. Tras horas de silencio y falta de comunicación por parte de las autoridades aerolíneas en ese momento, un allegado confirmó el fallecimiento, dejando a la familia en un estado de total conmoción.

El legado de "Tu Negrito Consentido"

Félix Rosario no era solo una voz dentro de la música tropical; era un embajador de la cultura dominicana. Especializado en el género de la bachata y el merengue de corte romántico, se ganó el corazón del público con éxitos como "El Gatico" y "Déjame Volver".

Su influencia fue particularmente fuerte en la zona de Nueva York y Newark, donde se convirtió en una figura recurrente de los escenarios locales, manteniendo vivo el vínculo emocional de los inmigrantes con sus raíces quisqueyanas. Su cercanía con la gente y su carisma lo posicionaron como un artista querido y respetado por sus colegas.

Trámites de repatriación

Actualmente, la familia de Rosario se encuentra en medio de los dolorosos trámites legales para los servicios fúnebres. Se espera que en los próximos días se defina si el cuerpo será sepultado en Estados Unidos o si, como es el deseo de muchos de sus seguidores, será repatriado a su natal República Dominicana para recibir el último adiós en la tierra que lo vio nacer.