Cantante mexicano habría entrado a rehabilitación tras supuesta infidelidad

En las últimas horas, el cantante mexicano, Aleks Syntek, ha acaparado los principales titulares, luego que se revelara que, posiblemente vive uno de los capítulos más complicados de su vida profesional y personal.

Según informes del programa Ventaneando, se han filtrado audios en los que el artista señala que su relación con su esposa, Karen Coronado, está al borde del colapso y que sus hijos se han distanciado de él.

La posible rehabilitación del cantante mexicano

En los archivos que salieron a la luz, Syntek supuestamente afirma que algunos de sus excolaboradores han lanzado “una campaña” en su contra, lo cual habría desencadenado acusaciones de infidelidad y acoso dirigidas al cantante.

La red de rumores creció cuando se dio a conocer que el artista pactó la suspensión de su gira por sus 35 años de carrera, señalando “motivos de salud” como razón para el aplazamiento.

Más allá del pleito matrimonial, la cobertura mediática apunta a que Aleks habría ingresado a tratamiento en la clínica Monte Fénix, una institución especializada en adicciones y otras formas de apoyo psicológico.

Tal internamiento sería la respuesta a la crisis de reputación y exigencias emocionales que el artista enfrenta. Aunque el intérprete no ha confirmado oficialmente el ingreso, los colaboradores del programa de espectáculos aseguran que la decisión fue voluntaria.

El "desespero" de Aleks

El mismo artista confesó sentirse “desesperado” e incluso habló de estar “sin familia” después del distanciamiento de sus hijos. El detonante se comenta que fue un supuesto material comprometedor y la fuga de información laboral y personal.

Los nombres de algunos involucrados acusan a Syntek de comportamientos inapropiados, pero hasta ahora no ha presentado demanda alguna.

El impacto no se limita al ámbito personal, pues, el azteca pospuso su gira, lo cual afecta tanto su agenda como su visibilidad pública. Las consecuencias podrían extenderse al terreno comercial, especialmente si el escándalo gana terreno en redes y medios.