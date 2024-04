Músico mexicano causa revuelo en redes sociales al lanzar por la poceta disco de “La Bichota” Karol G

Las redes sociales están color de hormiga brava, luego de que el cantante Aleks Syntek, durante una entrevista para el programa de YouTube “El podcast + pedido”, realizó fuertes declaraciones sobre el álbum “Mañana será bonito” de la cantante colombiana Karol G. Las palabras hicieron alborotar el avispero de fanáticos indignados.

La situación comenzó cuando el conductor del podcast Gabo Ramos, le mostró a Syntek discos de varios artistas del pasado y presente, y él debía elegir con cual se quedaba. Cuando llegó el turno del disco de la ganadora del Grammy, el mexicano expresó que no es de su agrado las letras de la conocida “Bichota” lanzando el disco por el inodoro.

“Fíjate que no me entra, porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora. Pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad. No me vayan a funar”, manifestó el intérprete de “Loca”.

Al final el productor de 54 años solo se quedó con el disco 1989 de Taylor Swift, Pies Descalzos de Shakira y Dulce Beat de Belanova.

Estallan las redes

Los miles de seguidores de Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la oriunda de Medellín, no dudaron en reaccionar a la acción de Syntek, alegando que es una falta de respeto lanzar la producción de un artista por una poceta. Además, escribieron que con el paso de los años Karol ha demostrado su fuerza vocal y talento para crear música de calidad.

Sin embargo, otros internautas aceptaron que cada persona es libre de opinar sobre lo que le gusta en la música y que lanzar el disco es una dinámica del popular show.