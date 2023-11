Bradley Cooper asegura que está dispuesto a participar en una nueva película de The Hangover

Un posible regreso de la saga The Hangover podría contar con la participación de uno de sus protagonistas más famosos: el actor Bradley Cooper. Así lo reveló el propio Cooper en una entrevista con el programa New Yorker Radio Hour, donde confesó que estaría dispuesto a retomar su papel de Phil Wenneck en una hipotética cuarta entrega de la franquicia.

“Probablemente haría 'The Hangover IV' en un instante. solo porque me encanta Todd Phillips, me encanta Zach Galifianakis, me encanta Ed Helms tanto, que probablemente lo haría”, dijo Cooper.

Sin embargo, el actor también admitió que es poco probable que esto llegue a concretarse, ya que no cree que el director Todd Phillips esté interesado en dirigir una nueva película de The Hangover. Según Cooper, Phillips considera que la trilogía está cerrada y que no hay necesidad de hacer una secuela más.

The Hangover es una comedia que narra las aventuras de cuatro amigos que viajan a Las Vegas para celebrar una despedida de soltero y que se ven envueltos en una serie de situaciones disparatadas y peligrosas. La primera película se estrenó en 2009 y fue un éxito de taquilla y de crítica, lo que dio lugar a dos secuelas más, estrenadas en 2011 y 2013 respectivamente. Además de Cooper, el reparto principal está formado por Ed Helms, Zach Galifianakis y Justin Bartha.

Aunque Cooper no descarta la posibilidad de volver a interpretar a Phil, parece que los fans de The Hangover tendrán que conformarse con ver las tres películas originales, que están disponibles en la plataforma de streaming Netflix.