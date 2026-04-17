Austin San comienza a escribir su propia historia en el urbano “Chrome Hearts”

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En el universo del urbano, donde los apellidos pueden abrir la conversación, Austin San empieza a construir la suya con “Chrome Hearts”: un lanzamiento que más que apoyarse en el legado de su padre, plantea una visión clara de hacia dónde quiere llevar su propuesta.

Austin San, también conocido como Austincito, está entrando a una etapa distinta de su carrera. Con “Chrome Hearts”, su nuevo sencillo, empieza a dar señales claras de cómo quiere posicionarse dentro de la nueva generación del género urbano.

Producido por LD Bangers, el track se apoya en un sonido pulido, directo y elegante que acompaña una narrativa de lujo, pero sin caer en el cliché vacío. Aquí el fronteo no es solo actitud: es construcción de identidad.

El título no es decorativo. “Chrome Hearts”, una de las marcas favoritas del artista, funciona como eje conceptual de una propuesta que entiende el valor de la estética dentro del ecosistema actual. En una industria donde la música ya no vive sola, Austin empieza a articular sonido, imagen y aspiración como parte del mismo discurso.

“Muchos hablan de lujo, pero para mí no es solo un concepto, es parte de cómo vivo y de cómo quiero que se sienta mi música. Desde el principio he querido construir algo con identidad, no algo improvisado”, comenta el artista

Esa intención llega en un momento clave. Aunque su crecimiento ha estado impulsado en parte por colaboraciones, incluyendo “Gohan y Goku” junto a Arcángel (+21.7M streams), Austin ya acumula más de 34 millones de streams en Spotify y cerca de 2.4 millones de oyentes mensuales, cifras que lo ubican dentro del radar de la nueva generación urbana.

Pero “Chrome Hearts” cambia el foco. Aquí no hay un nombre grande sosteniendo la conversación. Todo recae en su propuesta.

“Siento que este tema marca un antes y un después para mí. No es solo música, es una forma de mostrar hacia dónde quiero llevar mi carrera”.

Nacido como Austin Alejandro Santos, y criado dentro de una de las familias más influyentes del género, Austin San ha tenido acceso directo a la industria desde temprano. Pero también carga con una expectativa distinta: la de demostrar que puede construir algo propio en un espacio donde el legado no garantiza permanencia.

“Chrome Hearts” llega en un momento clave en su carrera, donde la conversación empieza a girar alrededor de su propuesta y no solo de su contexto. A través del tema, Austin apuesta por una identidad que le permita mostrar todo su talento y por qué se habla de él como uno de los nuevos referentes del género.