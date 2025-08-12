Shohei Ohtani afronta acusasiones de sabotaje por 240 millones de dólares

Suscríbete a nuestros canales

La polivalencia de Shohei Ohtani como jugador, traspasa sus habilidades en el diamante, puesto que el japonés también se dedica de forma indirecta al mundo inmobiliario con su agente Nez Balelo.

Sin embargo, esta faceta del atleta nipón parece haberle causado un conflicto fuera del terreno de juego, luego de que un corredor de bienes raíces lo acusara de sabotear un proyecto en el que trabajarían de la mano.

Sabotaje y avaricia

El corredor e inversionista, Kevin J. Hayes Sr, demandó al beisbolista y a su socio Nez Balelo en los tribunales de Hawai, específicamente el viernes 8 de agosto.

Aparentemente, la estrella de Dodgers de Los Ángeles habría tomado la decisión con su agente de exigir varias concesiones a Hayes y a su corredora Tomoko Matsumoto, pero, posteriormente la compañía asociada a Ohtani, Kingsburn Realty Capital, lo excluyó del proyecto por -supuesta- decisión de Nez, en nombre de su representado.

''Balelo y Ohtani, quienes fueron incorporados al proyecto únicamente por el valor promocional y de marca de Ohtani, explotaron su influencia de celebridad para desestabilizar y, en última instancia, desmantelar el papel de los demandantes en el proyecto, sin otra razón que su propio interés financiero'', establece la demanda.

Dicho conflicto, estaría relacionado con el lujosísimo complejo hotelero 'The Vista at Mauna Kea Resort', en el cual construirían una instalación privada de entrenamiento, en una de las residencias de esta infraestructura turística valorada en 240 millones de dólares.