MLB: Yankees de Nueva York no se rinden con este agente Libre para el 2024

Yankees de Nueva York tiene un objetivo bastante claro para la temporada 2024 de Grandes Ligas, tratar de alcanzar con comodidad la postemporada y preparar el camino hasta la Serie Mundial para disputar un campeonato después de mucho tiempo. Para lograr todo lo antes mencionado están detrás de un lanzador para completar la rotación y cerrar el roster para la campaña.

Jon Heyman periodista que sigue la actualidad de Yankees de Nueva York resaltó que el equipo del Bronx aún está detrás del agente libre Blake Snell, mantuvieron conversaciones este pasado lunes sin llegar a un acuerdo claro y sin tener un progreso realmente significativo.

Es más, Scott Boras que es el agente de Snell sugirió un acuerdo con salario más alto, pero con clausulas para romper el contrato voluntariamente, algo como lo que firmó Cody Bellinger con Cachorros de Chicago. Sin embargo, esto no es del agrado de Yankees, porque significaría más del 110 por ciento en impuestos en un jugador que no estaría mucho tiempo en la organización.

La idea de mantener líneas de comunicación abiertas significa que Yankees piensan en el jugador, pero lo quieren al precio justo para no comprometerse con peloteros más de lo que deben, el caso de Giancarlo Stanton es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer.

Hal Steinbrenner actual mandamás en Yankees de Nueva York está contento con su roster, sobre todo confía en la rotación, pero no se cierra a la posibilidad de adquirir otro lanzador... "Habiendo visto nuestra rotación inicial, me siento bastante cómodo con ellos. Mira, perdimos a algunos muchachos en intercambios, ¿verdad? Así que la profundidad es motivo de preocupación. Pero tenemos a [Luis] Gil. Tenemos a [Will] Warren. Lo vas a ver en algún momento. Probablemente ambos".

Sin embargo, la llegada de Blake Snell terminaría con el debate de los lanzadores en Yankees, de hecho, eso los convertiría en contendientes a la Serie Mundial.