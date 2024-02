MLB: ¡Preocupante! Esto dice Aaron Boone sobre el futuro de Oswald Peraza en los Yankees

Arrancaron de manera oficial los siempre importantes juegos de pretemporada de los Entrenamientos Primaverales en las Grandes Ligas, en donde los 30 equipos que hacen vida en el mejor beisbol del mundo inician su preparación y ajustan detalles de suma importancia de cara a una nueva temporada.

Como cada año, uno de los equipos que más focos acapara en este inicio de la pretemporada son los Yankees de Nueva York, organización más ganadora de la historia de las Grandes Ligas, y que este año posee un roster más que interesante para intentar conseguir el tan anhelado título 28 de Serie Mundial.

Los neoyorquinos poseen buenos jugadores en casi todos los frentes, lo que genera "peleas sanas" para tratar de quedarse con los puestos que tiene disponible el equipo en su roster de cara a este inicio de campaña. Uno de los jugadores que justamente está en esa pelea es el criollo Oswald Peraza, quien podría no tener tan claro su futuro en el equipo, según lo que comentó el propio manager Aaron Boone hace poco.

En declaraciones recogidas por el medio estadounidense The Athletic, el dirigente de los neoyorquinos no quis dar por hecho que el campocorto venezolano iniciará la temporada en el equipo grande. "Ciertamente, con Oswald tengo mucha confianza en su capacidad para jugar a un alto nivel. Pero ahí dentro está Oswaldo (Cabrera). Trajimos a Kevin Smith . No quiero dejar a nadie fuera porque todos son candidatos viables y en competencia con tiempo en las Grandes Ligas", declaró Boone.

Además, el manager de los "Bombarderos del Bronx" destacó a otros nombres jóvenes que tiene el equipo. "Jeter Downs está aquí. Jorbit Vivas, Josh VanMeter. Todos compiten por diferentes lugares", expresó.

Sin embargo, Boone sigue teniendo confianza en el talento del también campocorto de los Leones del Caracas, y espera que pueda trasladar su talento pronto a MLB. "Tiene la capacidad y las herramientas para hacerlo. Triple A es una cosa. Hacerlo de manera consistente en las Grandes Ligas es otro desafío que debe conquistar. No ha tenido esa cantidad regular de turnos al bate para hacer eso a nivel de Grandes Ligas", sentenció.