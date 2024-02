MLB: Los lanzadores se preparan para el segundo año del reloj

El reloj de lanzamiento es una regla que se implementó en la MLB en 2023 para acelerar el ritmo de juego y reducir la duración de los partidos. Consiste en un contador que le da al lanzador un tiempo límite para realizar su próximo lanzamiento, dependiendo de si hay corredores en base o no. Si el lanzador no cumple con el tiempo establecido, se le cobra una bola. Si el bateador no está listo para batear, se le cobra un strike.

En el primer año de esta regla, muchos lanzadores tuvieron que adaptarse a un nuevo ritmo de trabajo y modificar sus rutinas entre lanzamientos. Algunos se quejaron de que el reloj les quitaba concentración y les generaba estrés. Otros lo vieron como una oportunidad para mejorar su eficiencia y su control.

El año pasado, el discurso inaugural de Aaron Boone con sus jugadores en el campo de entrenamiento de los Yankees de Nueva York se centró en la implementación del reloj de lanzamiento por parte de las Grandes Ligas de Béisbol. "Era todo", dijo Boone recientemente. Su tema era sobre la adaptación, sobre prepararse para el cambio, sobre aceptar el desafío en lugar de quejarse de él.

En el discurso de este año de Boone, dijo, el tema del reloj de lanzamiento nunca surgió. Ni una sola vez. Porque los jugadores parecen haber evolucionado rápidamente, ajustado viejos hábitos y seguido adelante.

En este segundo año, los lanzadores ya están más familiarizados con el reloj y han incorporado su uso a su preparación. Algunos lo utilizan como una herramienta para sincronizar su mecánica y su respiración. Otros lo ignoran y se enfocan en su plan de juego y en su comunicación con el receptor. Los entrenadores y los analistas también han estudiado el impacto del reloj en el rendimiento de los lanzadores y han buscado la manera de optimizar sus resultados.

El reloj de lanzamiento ha sido una de las innovaciones más polémicas y significativas de la MLB en los últimos años. Su objetivo es hacer el juego más dinámico y atractivo para los aficionados, pero también implica un desafío y un cambio para los lanzadores, que deben ajustarse a una nueva realidad.

"Creo que hubo una especie de shock por el precio, y mucho parloteo y frustración", dijo Caleb Cotham, el coach de lanzadores de los Phillies de Philadelphia. "Pero creo que una vez que empezaron los juegos de entrenamiento de primavera y los chicos sintieron lo que realmente era, hubo mucho de, 'Oh, no está tan mal'. Creo que los chicos que tenían más rutinas [establecidas] y habían lanzado durante mucho tiempo, fue un poco más de un ajuste".