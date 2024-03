MLB: Mexicano Víctor González causa impresión en Yankees y busca ganarse un cupo en el bullpen

Víctor González llegó a los Yankees de Nueva York vía cambio y está demostrando que tiene lo suficiente para ganarse un puesto en el bullpen de los Bombarderos del Bronx.

González no es el único brazo zurdo que está peleando por un puesto en el cuerpo de lanzadores de los Yankees. Caleb Ferguson y Nick Ramírez también están buscando un cupo.

El zurdo mexicano tuvo marca de 3-3 con efectividad de 4.01 y 30 ponches en 34 apariciones con los Dodgers en 2023. Esta será su primera experiencia en Nueva York, algo que le ha sorprendido por la manera que lo han tratado y ha sido tomado en cuenta.

“Me han tratado muy bien desde el primer día. Todo el tiempo están preguntando cómo se siente uno y eso me da confianza, saber que están ahí preguntando cómo me siento y cómo va el día y todas esas cosas son muy importante para mi persona. Me está gustando demasiado este equipo. Es algo la verdad increíble no tengo casi palabras para decirlo simplemente que es increíble”, comentó el lanzador en entrevista para Las Mayores.

González detalla que los Yankees de 2024 son un equipo que mete miedo con bateadores como Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Juan Soto, uno de los que enfrentó en este Spring Training.

“Uno está agradecido de estar en este equipo con Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Torres, toda esa gente meten miedo, es algo increíble para mi carrera. Este equipo tiene una historia increíble y entonces vamos a hacer todo lo posible para llevarle a la gente una Serie Mundial”.