MLB: Juan Soto debutará con los Yankees con su famoso 'Soto Shuffle' (+Vídeo)

El joven astro dominicano Juan Soto, considerado uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas, se prepara para estrenar su uniforme de los Yankees de Nueva York, el equipo más laureado y popular del béisbol. Soto, de 24 años, fue adquirido por los Yankees en un sorprendente cambio con los Padres de San Diego, que recibieron a cambio a cuatro jugadores de alto nivel.

Soto, que bateó .275 con 35 jonrones y 109 carreras impulsadas en 2023, se unirá a una poderosa alineación de los Yankees que incluye a Aaron Judge, Giancarlo Stanton y DJ LeMahieu. El dominicano será el jardinero izquierdo titular y ocupará el tercer puesto en el orden al bate.

Pero lo que más expectativa genera entre los fanáticos de los Yankees es ver el famoso 'Soto Shuffle', el movimiento que hace Soto en la caja de bateo después de cada lanzamiento, en el que se ajusta el protector de codo, se frota las manos, se agacha y mira fijamente al lanzador.

El 'Soto Shuffle' se ha convertido en una de las señas de identidad de Soto, que lo usa para intimidar a los rivales y demostrar su confianza. El propio Soto explicó el origen de este gesto en una entrevista con ESPN: "Empecé a hacerlo cuando era niño, jugando en la República Dominicana. Era una forma de decirle al pitcher: 'Estoy listo, estoy aquí, no me vas a dominar'. Y lo seguí haciendo cuando llegué a las Grandes Ligas, porque me hace sentir cómodo y me ayuda a concentrarme".

El 'Soto Shuffle' ha causado admiración y polémica a partes iguales, ya que algunos lo consideran una falta de respeto al pitcher y al juego. Sin embargo, Soto ha dicho que no tiene intención de dejar de hacerlo, y que lo hace por diversión y por amor al béisbol.

Los Yankees, que no ganan una Serie Mundial desde 2009, esperan que Soto les ayude a romper la sequía y a conquistar su título número 28. El debut de Soto con los Yankees será el próximo 1 de abril, en el partido inaugural de la temporada 2024, contra los Orioles de Baltimore. Será entonces cuando el mundo verá el primer 'Soto Shuffle' en Pinstripes, el uniforme de rayas verticales que distingue a los Yankees y que es un símbolo de prestigio y tradición en el béisbol.