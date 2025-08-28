Mets toman dura decisión con este veterano lanzador dominicano (+Detalles) 

Suscríbete a nuestros canales

El derecho dominicano de los Mets de Nueva York, Huascar Brazoban, fue enviado este miércoles a Triple-A Syracuse, dada su inconsistencia con el equipo grande.

Los metropolitanos convocaron al también relevista derecho Kevin Herget en el movimiento respectivo.

Inconsistencia de Brazoban

Huascar Brazoban ha tenido un año con altibajos en su primera temporada completa con los Mets, tras ser adquirido de los Marlins de Miami en la fecha límite de canjes de la temporada pasada.

Tras entrar en el roster del Día Inaugural, el lanzador de 35 años tuvo un comienzo fulgurante con Nueva York, registrando una efectividad de 1.80 con 15 ponches en 12 salidas (dos aperturas) en abril.

El lanzador derecho ha pasado gran parte de la temporada en las menores y sus resultados en las Grandes Ligas han sido mixtos. Tiene una efectividad de 3.91 (FIP de 4.12) y un WHIP de 1.32 en 43.0 entradas en 46 apariciones.

Joel Sherman, del New York Post, informó el miércoles que Huascar Brazoban se sometió a una resonancia magnética de la zona oblicua/lateral. El mánager Carlos Mendoza indicó que la resonancia magnética resultó positiva y que ahora será enviado de regreso a las ligas menores.