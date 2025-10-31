John Schneider optimista: George Springer podría volver para el juego 6

Suscríbete a nuestros canales

El sexto juego de la Serie Mundial se llevará a cabo este viernes en el Rogers Centre de Toronto, casa del conjunto canadiense. En un impulso vital para sus aspiraciones, los Blue Jays están a punto de recuperar a su primer bate, el estelar jardinero George Springer.

Springer sufrió una distensión muscular en el costado derecho al realizar un swing durante el Juego 3. A pesar de la lesión, el jardinero estuvo muy cerca de participar como emergente en el Juego 5 la noche del miércoles.

La Cautela Optimista de John Schneider

Este jueves, durante un encuentro con periodistas, el mánager del conjunto de Toronto, John Schneider, mostró optimismo por el regreso de su jugador más importante en la parte alta del orden.

Schneider afirmó que Springer “ha cumplido con todos los requisitos físicos hasta ahora”, lo que lo pone en posición de jugar este viernes en el posible partido decisivo.

"Solo quiero asegurarme de que se sienta cómodo y confiado mañana, y no solo para un turno al bate, sino para que entre a competir y se concentre en el juego", dijo Schneider, indicando que el regreso dependerá de la confianza final de Springer.

El timonel señaló que Springer entrenó en la jaula de bateo el miércoles y estuvo a punto de ingresar al Juego 5 como corredor emergente por Bo Bichette en la novena entrada.

"Estaba cerca de incorporarse, listo para jugar, y me alegro de que no lo hayamos necesitado y le hayamos dado un par de días más", comentó Schneider. "Ojalá esté listo para jugar el viernes".

El Impacto Histórico de Springer

El regreso de Springer podría ser la chispa que la ofensiva de Toronto necesita. El jardinero es conocido por su poder en la primera posición del orden, habiendo conectado la segunda mayor cantidad de jonrones de primer bate en la historia de las Grandes Ligas con $63$, solo detrás de los $81$ del miembro del Salón de la Fama Rickey Henderson. Su impacto ofensivo y su presencia en las bases son cruciales con la Serie a punto de definirse.