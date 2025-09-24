Heliot Ramos alcanza hito de jonrones por segunda campaña consecutiva (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero boricua de los Gigantes de San Francisco, Heliot Ramos, consiguió este lunes su vigésimo (20) jonrón de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Cardenales de San Luis. Compromiso que se disputó en el Oracle Park, casa del conjunto de la Bahia, ante 37.012 aficionados.

Este sería el tercer jonrón del jardinero en los últimos siete juegos. El jardinero alcanzó por segunda campaña consecutiva la veintena de cuadrangulares. Se pone a solo tres imparables de los 300 de por vida.

El batazo de Heliot Ramos

Corría la parte baja de la sexta, cuando el patrullero puertorriqueño llegó al plato para consumir su turno ante los lanzamientos del derecho Chris Roycroft. Para ese momento, el compromiso se encontraba siete (7) carreras por tres (3) a favor de los locales.

Sin outs en la pizarra y en cuenta de cero malas una buena, Roycroft dejó un sweeper de unas 87 millas por hora colgado sobre la zona de strike, lanzamiento que Ramos no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo-central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Heliot Ramos tuvo una velocidad de salida de 110.5 millas por hora y recorrió 430 pies de distancia.

Sus números

Heliot Ramos se encuentra en su cuarta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto californiano. El jardinero tiene un promedio vitalicio de .256, con 296 hits, 43 jonrones y 140 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .259/.331/.401 (Avg/Obp/Slg); en 603 apariciones al bate, el boricua ha conectado 156 imparables, 20 cuadrangulares, anotado 84 e impulsado 66. Ha recibido 51 boletos y 155 ponches.