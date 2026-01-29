¿Se acabó la amistad? Estrellas de Golden State Warriors protagonizan fuerte altercado tras la victoria ante Jazz

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debería haber sido una noche de celebración para los Golden State Warriors se ha transformado en una crisis interna de proporciones inciertas.

Tras la victoria del equipo frente a los Utah Jazz la noche del pasado miércoles, un grave incidente en los vestuarios ha sacudido los cimientos de la organización: el veterano Draymond Green y el joven escolta Brandin Podziemski se vieron involucrados en un altercado físico que obligó a la intervención inmediata de compañeros y cuerpo técnico.

Crónica de los hechos: De la pista al conflicto

Según fuentes cercanas al equipo que presenciaron los hechos, la tensión comenzó a gestarse durante el último cuarto del encuentro. A pesar del resultado favorable para los dirigidos por Steve Kerr, se observaron varios intercambios verbales acalorados entre Green y Podziemski debido a desajustes defensivos en las transiciones.

Al finalizar el encuentro y una vez que los jugadores ingresaron al túnel hacia los vestuarios del Chase Center, la disputa verbal escaló rápidamente. Testigos presenciales informan que las palabras subieron de tono hasta que se produjo un contacto físico violento.

La situación alcanzó tal gravedad que varios jugadores, liderados por el capitán Stephen Curry y el personal de seguridad del estadio, tuvieron que intervenir físicamente para separar a ambos atletas y evitar que el incidente pasara a mayores.

El historial de Draymond Green y el ascenso de Podziemski

Este altercado coloca nuevamente a Draymond Green bajo la lupa de la liga. Con un historial de suspensiones y roces internos —incluyendo el recordado incidente con Jordan Poole en 2022—, la directiva de los Warriors se enfrenta a un dilema disciplinario recurrente.

Green, considerado el alma defensiva del equipo, ha estado bajo un estricto escrutinio por parte del comisionado Adam Silver tras sus previas sanciones por conducta antideportiva.

Por su parte, Brandin Podziemski, quien se ha consolidado como una de las piezas fundamentales para el futuro de la franquicia y un jugador de gran carácter competitivo, representa la nueva generación de los Warriors.

Este choque no solo es una pelea física, sino que los analistas lo interpretan como una colisión entre la "vieja guardia" del equipo y el talento emergente que reclama su lugar en la rotación y el liderazgo.