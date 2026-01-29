Dallas Mavericks vs. Charlotte Hornets: Predicción de expertos para la NBA hoy

Suscríbete a nuestros canales

El American Airlines Center será el escenario de un enfrentamiento vibrante este jueves, 29 de enero. Los Dallas Mavericks (19-28) reciben a los Charlotte Hornets (20-28) en un partido donde ambos equipos necesitan la victoria para no perder terreno en la lucha por los puestos de play-in en sus respectivas conferencias.

Dallas Mavericks: En busca de solidez en casa

Los Mavericks atraviesan una fase de altibajos, con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco juegos. Aunque el equipo de Jason Kidd ha mostrado destellos de calidad, la consistencia sigue siendo su asignatura pendiente.

Baja sensible: La gran incógnita para Dallas es el estado físico de su joven estrella, Cooper Flagg , quien lidia con una lesión de tobillo. Su ausencia fue evidente en la reciente derrota ante Minnesota (105-118).

Fortaleza local: Históricamente, Dallas domina esta serie en casa, habiendo ganado 9 de los últimos 10 duelos directos contra Charlotte cubriendo hándicaps amplios.

Clave del juego: La eficacia desde la línea de tres puntos y el control del rebote defensivo serán vitales para frenar el ritmo visitante.

Charlotte Hornets: Con el viento a favor

A diferencia de los locales, los Hornets llegan en su mejor momento de la temporada, acumulando cuatro victorias consecutivas. El equipo de Charlotte parece haber abandonado cualquier idea de tanking para centrarse seriamente en alcanzar la postemporada.

Ataque explosivo: Charlotte promedia 116.3 puntos por partido, apoyándose en la visión de juego de LaMelo Ball (19 PPG, 7 APG) y el gran momento de Brandon Miller , quien viene de anotar 26 puntos ante Memphis.

Precisión perimetral: Su acierto desde la larga distancia es uno de los mejores de la liga actualmente, lo que les permite abrir las defensas más cerradas.

Análisis estadístico y predicción de MeridianoBet

El historial general muestra una ventaja para Dallas (24 victorias frente a 14 de Charlotte), pero la actualidad favorece a los visitantes. La duda sobre la participación de Flagg inclina la balanza hacia un equipo de los Hornets que llega completo y con una mentalidad ganadora.

Nuestra elección: Victoria de los Charlotte Hornets con Hándicap (-3.5), jugada que se cotiza en -119. Se espera un marcador ajustado, pero el momento anímico y la profundidad de banca de los visitantes deberían marcar la diferencia.

