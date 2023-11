NBA: Conoce lo que dijo esta leyenda de Los Ángeles Lakers al conocer a Stephen Curry (+Video)

Stephen Curry es una de las máximas figuras de la NBA actualmente, su gran popularidad lo consiguió gracias a su esfuerzo y habilidad para ser un mago dentro de los tabloncillos, en primer lugar su manejo de balón y segundo su increíble tiro de todos los ángulos, siendo un completo fuera de serie.

Pero si nos vamos a 10 años atrás, podríamos plantear la siguiente pregunta: ¿quién se imaginaría que Curry sería una superestrella al nivel de muchas leyendas del baloncesto?, la respuesta es obvia, absolutamente nadie se lo imaginaría. Si bien Curry hace años atrás era muy talentoso no se esperaba que lograra a estar considerado entre los mejores de todos los tiempos, incluso estar en el top 10 (considerado así por muchos especialistas deportivos).

Aunque hay una excepción y se llamaba Kobe Bryant. El mítico exjugador de Los Ángeles Lakers ofreció una interesante opinión sobre Stephen Curry, lo definió como un jugador muy paciente y conocedor del juego, estos aspectos lo llevarían a lograr grandes cosas y parece ser que el eterno “Black Mamba” no se equivocó.

Al ser cuestionado en una entrevista sobre qué podría decir al ver jugar a Curry no dudó en llenarlo de elogios. “Veo calma sobre él y eso es algo que muchos jugadores no entienden, eso creo y considero que para los fans es muy difícil entender lo que estoy diciendo porque muchos jugadores no lo entienden, pero hay una seria calma en él que es extremadamente letal, porque no está ni arriba ni abajo, no está pensando en lo que pasó antes o preocupado por lo que viene después, simplemente está ahí y cuando un jugador tiene las habilidades y ha entrenado para poder tirar, driblar, izquierda, derecha, etc y lo combinas con esta calma tienes un problema muy serio y cuando lo veo jugar, eso es lo que veo”.

Sin duda las palabras de Bryant fueron muy certeras, desde que era un rookie, Curry pudo demostrar su tranquilidad para dirigir a sus compañeros, pero con el pasar del tiempo perfeccionó sus habilidades y es por ello que actualmente es considerado por muchos el mejor jugador de la NBA.