NBA: ¡LeBron lo lamentará! Traspaso de Zach LaVine a Los Ángeles Lakers empieza a complicarse

En declaraciones recientes, el periodista y analista de baloncesto Brian Windhorst ha afirmado que las posibilidades de que Los Ángeles Lakers realicen algún cambio por adquirir a Zach LaVine son prácticamente nulas. Al parecer las intenciones del conjunto californiano en torno al talentoso jugador de los Chicago Bulls, ya no son las mismas.

La noticia ha generado gran revuelo en la comunidad del baloncesto, ya que LaVine es considerado uno de los jugadores más prometedores y talentosos de la NBA en la actualidad. Con un promedio de puntos de 20.1 por partido y habilidades ofensivas destacadas, muchos fanáticos y expertos consideraron que los Lakers podrían estar interesados ​​en agregar a LaVine a su roster para fortalecer su ataque.

Sin embargo, Windhorst ha dejado claro que, según sus fuentes cercanas al equipo, los Lakers no tienen intención alguna de realizar un cambio por el escolta de los Bulls. Aunque no ha proporcionado detalles específicos sobre las razones detrás de esta decisión, se especula que el equipo de Los Ángeles está satisfecho con su plantilla actual y no considera necesario hacer modificaciones en este momento, al menos en torno a LaVine, ya que existen otros jugadores disponibles por los cuáles si podrían arriesgarse a realizar un cambio.

Esta noticia llega en un momento crucial de la temporada, cuando los equipos comienzan a evaluar sus opciones de cara a los playoffs. Los Lakers, han tenido un desempeño irregular hasta ahora a pesar de estar liderados por su dúo estelar LeBron James y Anthony Davis.

Es posible que el conjunto de oro y púrpura pueda mover a algunas de sus piezas para adquirir otros jugadores como Pascal Siakam de los Toronto Raptors o Dejounte Murray de los Atlanta Hawks, quienes han sido figuras que han estado bajo el radar de varios equipos en las últimas semanas.