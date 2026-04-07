Mira la increíble oferta que tenía en mente el Heat para adquirir a Antetokounmpo

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En un movimiento que pudo haber alterado el equilibrio de poder en la Conferencia Este y redefinido el futuro de la NBA, se ha revelado que los Milwaukee Bucks estuvieron a punto de traspasar a su superestrella y dos veces MVP, Giannis Antetokounmpo, a los Miami Heat el pasado 4 de febrero.

Según la información adelantada por el reconocido periodista de The Athletic, Shams Charania, las negociaciones entre ambas franquicias alcanzaron un punto crítico apenas horas antes de la fecha límite de traspasos. Fuentes cercanas a la liga indican que la gerencia de Milwaukee consideró seriamente una propuesta formal proveniente de Florida, la cual buscaba llevar al "Greek Freak" a la cultura del Heat para formar un nuevo "Big Three".

Detalles de la oferta de Miami

El paquete propuesto por Pat Riley y la gerencia de Miami no escatimaba en recursos, presentando una combinación de talento joven consolidado, potencial emergente y activos futuros:

Tyler Herro: El escolta anotador, pieza fundamental en el esquema ofensivo de Miami y ex Sexto Hombre del Año.

Kel’el Ware: El prometedor pívot novato, cuya estatura y movilidad lo posicionan como uno de los proyectos defensivos más interesantes de la liga.

Múltiples selecciones de primera ronda del Draft: Un arsenal de capital humano a futuro destinado a facilitar la reconstrucción inmediata de los Bucks.

A pesar de la magnitud de la oferta, que habría garantizado a Milwaukee un anotador de élite y flexibilidad para el futuro, la propiedad de los Bucks intervino en la etapa final de las conversaciones. Tras una evaluación interna exhaustiva, los dueños de la franquicia decidieron vetar el movimiento y retener a Antetokounmpo, apostando por la estabilidad del equipo en el corto plazo.

Una decisión estratégica con la mirada en el verano

La negativa de Milwaukee no implica necesariamente que la puerta a un traspaso esté cerrada de forma definitiva. Según el reporte de Charania, la directiva de los Bucks ha optado por un enfoque de "esperar y ver". La estrategia actual consiste en esperar al mercado de verano, periodo en el que la gerencia considera que podría surgir una oferta aún más sólida o una guerra de pujas entre múltiples equipos que incremente el valor de retorno por el astro griego.

Esta decisión deja a los Bucks en una posición de alta presión. Con el equipo navegando por una temporada de altibajos, la permanencia de Giannis sigue siendo el tema central de conversación en la liga. La propiedad confía en que, al evitar una decisión apresurada en febrero, mantienen el control total sobre el destino del jugador más importante en la historia moderna de la franquicia.