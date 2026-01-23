¡Malas noticias! Kyrie Irving al borde de no participar en la actual temporada

Suscríbete a nuestros canales

La gerencia de los Dallas Mavericks se encuentra en una encrucijada determinante para el futuro de la franquicia. Según informes recientes del periodista de ESPN, Tim MacMahon, la organización está evaluando seriamente la posibilidad de posponer el regreso de Kyrie Irving a las canchas hasta la temporada 2026-27, priorizando una recuperación total y una posición estratégica de cara al próximo Draft de la NBA.

El estado de la recuperación

Irving, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) en su rodilla izquierda en marzo de 2025, ha estado trabajando intensamente en su rehabilitación durante los últimos diez meses. Aunque los reportes iniciales sugerían un posible retorno tras el parón del All-Star en febrero de 2026, la directiva y el cuerpo médico han adoptado una postura de máxima prudencia.

"Él quiere volver, tiene el deseo de jugar", comentó recientemente el entrenador Jason Kidd. "Pero cuando regresas de una lesión de ACL, es una cuestión de tiempo. En algún momento habrá un cronograma oficial, pero por ahora no lo hay".

Factores clave en la decisión: Posición y Draft

La posibilidad de "apagar" a Irving por lo que resta de la campaña no responde únicamente a criterios médicos, sino también a la realidad competitiva del equipo:

Situación en la tabla: Con un récord de 18-26 y ocupando la 12.ª posición en la Conferencia Oeste, los Mavericks se encuentran fuera de los puestos de Play-in. La gerencia entiende que forzar el regreso de una estrella de 33 años para pelear por una clasificación baja podría ser contraproducente a largo plazo. El valor del Pick de 2026: El Draft de este año representa la última oportunidad para Dallas de controlar su propia selección de primera ronda hasta el año 2031. Una posición más alta en el sorteo permitiría rodear mejor a su núcleo estelar en el futuro inmediato. La salud de la plantilla: Con otras figuras como Anthony Davis lidiando con lesiones (esguince en un dedo) y la integración del novato estrella Cooper Flagg, el equipo prefiere asegurar que Irving esté al 100% de su capacidad explosiva y confianza física antes de exponerlo a la intensidad de la competición oficial.

Declaraciones de Kyrie Irving

El propio Irving ha mantenido una comunicación abierta con los aficionados a través de sus plataformas, pidiendo paciencia y asegurando que no apresurará el proceso. "Estaré listo cuando esté listo. Estoy dando los pasos necesarios para dar mi mejor versión", afirmó el base All-Star en una reciente transmisión.