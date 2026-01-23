Andrés Borregales podría ingresar a esta selecta lista de latinos en la NFL

Suscríbete a nuestros canales

La Liga de Fútbol Americano (National Football League) es de los tres principales deportes en Estados Unidos que menos jugadores latinos tiene en las 32 franquicias por temporada, sin embargo, tiene a varios campeones y, para este año Venezuela podía unirse a la selecta lista.

El país sudamericano en la temporada 2025 vio el debut de su tercer jugador en la historia de la NFL y el primero de este siglo. Hablamos de Andrés Borregales, quien se consolidó como el pateador estrella de los New England Patriots, equipo que vive una sorpresiva campaña de en sueño.

La franquicia del estado de Massachusetts fue una de las grandes sorpresas de la temporada 2025, ya que logró su primer título de división tras la era Tom Brady en 2019. Además, el equipo avanzó la Final de Conferencia, algo que no hacía desde 2018.

Campeones latinos de la NFL

Con este resurgir de los Patriots, Borregales podría convertirse en el latino 21 en ser campeón del fútbol americano profesional (NFL), esta lista según el medio de comunicación ESPN, incluye la era previa al Super Bowl:

Tom Flores

Tony Casillas

Michael Clay

Brian Flores

Max García

Mike Kafka

Isiah Pacheco

Jim Plunkett

Ted Hendricks

Manuel José ‘Manny’ Fernández

Efrén Herrera

Raúl Allegre

Martín Gramática

Ron Rivera

Víctor Cruz

Mike Sullivan

Louis Vásquez

Steve Van Buren

Tom Fears

Joe Kapp

Número de Borregales en 2025

Borregales en su año debut dejó los siguientes números, participó en los 17 partidos de la temporada regular, marcó 23-25 puntos extras y 27-32 goles de campo, equivalentes a 84.4% de efectividad. Terminó la ronda regular con 134 puntos en total y séptimo mejor pateador de la liga.

El joven caraqueño proveniente de los Miami Hurricane de la NCAA, terminó su primera temporada en la NFL con varias marcas como debutante en los Patriots; esta temporada el criollo se convirtió en el pateador novato con más puntos anotados en una temporada con la franquicia con 134 unidades y anotó el gol de campo más largo de la historia en el Gillette Stadium de 59 yardas.