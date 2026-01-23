Dani Alves encontró equipo profesional para volver a jugar fútbol

Suscríbete a nuestros canales

El histórico jugador brasilero, Dani Alves, es noticia nuevamente por un deseo que se pensaba ya había pasado su tren en su vida. Justamente, lo nuevo que se sabe del carioca es que podría regresar al fútbol profesional dentro de poco.

El reconocido exjugador ha estado alejado de la actividad profesional dentro del fútbol desde 2023 cuando vistió los colores del Pumas mexicano en la Liga MX, con el que tuvo que detener su participación por los hechos que lo llevaron a la justicia.

Lo cierto es que en diciembre de 2025 adquirió un paquete de acciones del São João de Ver, un club de la Terceira Liga portuguesa, y esta misma semana se habría hecho con la propiedad total de la Sociedad Anónima Deportiva, acción que le da plenos poderes en la institución.

Ante esto último surgió una información del portal luso 'Maisfutebol', en la que señalan que el brasilero de 42 años está manos a la obra para volver a jugar, por lo que estaría tramitando la ficha federativa para actividad con São João de Ver, que está en plena pelea por la permanencia en la categoría.

¿Cómo sería el contrato de Dani Alves?

En los detalles compartidos se apunta que el vínculo contractual como jugador estará previsto hasta junio de 2026, con la intención de ayudar a la salvación de su equipo. Eso sí, queda implícito una opción de extender el contrato por una temporada más.

En ese plan a largo plazo del carioca, después de darse su retiro oficial como jugador, cumplida el periodo contractual, estaría la intención de iniciar su carrera como entrenador, después de haber obtenido recientemente la licencia UEFA A.

Todo esto sobre el sudamericano llega después de haber atravesado momentos duros, tras ser detenido y posteriormente absuelto de un delito de agresión sexual, en un proceso en que fue condenado a cuatro años y medio de prisión en febrero de 2024, con la acusación de presuntamente haber violado a una mujer de 23 años, por unos hechos acaecidos en diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona.

Finalmente, después de ese recorrido negativo y pasar hasta catorce meses en prisión preventiva, Dani Alves fue puesto en libertad bajo fianza en marzo de 2024, una vez abonó una fianza de un millón de euros. Posteriormente, cambió drásticamente el estilo de vida activa que llevaba y se ha mantenido en otro perfil, aunque sí se ha visto activamente de predicador invitado en una iglesia evangelista de Girona.