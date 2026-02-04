Ja Morant con varios pretendientes de cara al mercado de traspasos

Suscríbete a nuestros canales

En lo que ya se califica como el desmantelamiento más rápido y ambicioso de una plantilla en la última década, los Memphis Grizzlies han pasado a una fase de reconstrucción total. Tras confirmar el traspaso de su pilar defensivo, Jaren Jackson Jr., a los Utah Jazz, la gerencia de Tennessee ha comenzado a "ofrecer activamente" a su superestrella y rostro de la franquicia, Ja Morant.

Fuentes de la liga confirman que el General Manager Zach Kleiman ha mantenido líneas abiertas con múltiples equipos, señalando que nadie es intocable en el nuevo esquema de la organización. La noticia, adelantada por Shams Charania, sitúa a Morant en el centro de una guerra de ofertas a menos de 48 horas del cierre de mercado.

El detonante: El adiós de Jaren Jackson Jr.

La decisión de mover a Morant no llega de forma aislada. Este martes, Memphis sacudió la liga al enviar a Jaren Jackson Jr., John Konchar y Jock Landale a los Utah Jazz a cambio de un paquete masivo que incluye a Walter Clayton Jr., Taylor Hendricks y, lo más importante, tres futuras selecciones de primera ronda.

Este movimiento no solo ha otorgado a Memphis un arsenal histórico de 13 elecciones de primera ronda para los próximos siete años, sino que ha creado una excepción de traspaso de 28.8 millones de dólares, la más grande en la historia de la NBA.

Con Jackson Jr. fuera del mapa, la salida de Morant se percibe como el paso lógico para un equipo que ha decidido "limpiar la casa" y construir desde cero.

Equipos interesados y el mercado de Morant

A pesar de las dudas sobre su durabilidad (actualmente fuera por un esguince en el codo) y sus controversias pasadas, el talento generacional de Morant ha despertado un interés masivo:

Miami Heat: Bajo la dirección de Pat Riley, Miami busca una estrella que herede el liderazgo de la franquicia. Aunque Giannis Antetokounmpo sigue siendo su prioridad, Morant es visto como el "Plan B" ideal si los Bucks no ceden.

Sacramento Kings: Buscan un base explosivo para emparejar con su núcleo joven, aunque reportes indican cautela debido a la disposición de Ja para firmar una extensión a largo plazo en California.

Toronto Raptors: Con un historial de apuestas arriesgadas, Toronto ha consultado por el precio de salida de Morant, ofreciendo potencialmente un paquete centrado en capital del Draft y talento joven.

El fin de una identidad

La salida inminente de Ja Morant marcaría el fin oficial de la era "Grind City 2.0". Morant, quien promedia 19.5 puntos y 8.1 asistencias en esta accidentada temporada 2025-26, ha sido el corazón pulsante de un equipo que llegó a amenazar el dominio del Oeste, pero que se ha visto lastrado por lesiones y falta de disciplina interna.