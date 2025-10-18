Indiana Pacers dudan seriamente en ofrecerle extensión de contrato a este jugador

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que, si bien puede ser decepcionante para el jugador, se alinea con la cautelosa estrategia financiera de la franquicia, los Indiana Pacers no extenderán el contrato de escala de novato del escolta Bennedict Mathurin antes de la fecha límite, según el reconocido periodista de la NBA Jake Fischer. Esta decisión es un reflejo directo de la incertidumbre deportiva y económica que rodea a la organización.

El informe de Fischer sugiere que Mathurin, una destacada selección de primera ronda del Draft de 2022, es "otro pick de primera ronda del 2022 que parece improbable que consiga un nuevo acuerdo antes del lunes por la noche".

La Baja de Haliburton: Un Factor Crucial de Incertidumbre

La principal razón detrás de esta postura se atribuye a la "incertidumbre actual de los Pacers al no contar con Tyrese Haliburton, que está fuera por el resto de la temporada". Haliburton, la estrella franquicia y arquitecto ofensivo del equipo, sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles que lo marginará por la totalidad de la campaña 2025-2026.

La ausencia de Haliburton crea un vacío de liderazgo y producción que cambia radicalmente el panorama competitivo y la jerarquía de la plantilla de Indiana. Sin su base titular, la dirigencia de los Pacers opta por esperar para evaluar cómo se desempeñan los jugadores jóvenes, y en particular Mathurin, con una carga de trabajo y responsabilidad drásticamente incrementada.

Precedente Financiero con Myles Turner

La decisión de postergar la extensión de Mathurin también se contextualiza dentro del reciente historial financiero de los Pacers. Fischer recuerda que: "Si Indiana se mostró reacio a comprometer dinero a largo plazo con Myles Turner a principios de este verano, que ya se marchó, Mathurin casi con seguridad tendrá que esperar", rocordemos que Turner ya no pertenece a los Pacers y por ello se fue a los Bucks.