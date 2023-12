¿Fecha confirmada? Mira qué día puede debutar el hijo de LeBron James en la NCAA

Luego de que hace unos días atrás se diera a conocer que Bronny James, hijo del legendario LeBron, recibió el alta médica para volver a la acción tras sufrir un paro cardíaco en el mes de julio, todo apunta que su estreno en el baloncesto universitario se dé próximamente con la Universidad del Sur de California (USC).

Ahora hay mucha expectativa con respecto a este debut, puesto que el hijo del "Rey" James está llamado a ser una de las grandes figuras en los próximos años de la NCAA, no solo por la familia que proviene, sino que en su andar por el baloncesto colegial dejó buenas sensaciones.

Según reportes del periodista Seth Davis, Bronny podría estrenarse el próximo domingo 10 de diciembre, cuando USC visite a Long Beach State en el Galen Center, de Los Ángeles California.

“James todavía necesita ser dado de alta por el personal médico de la USC, lo que se espera que suceda en algún momento de esta semana. Todavía hay mucha incertidumbre en esta situación y, dada la gravedad de lo sucedido, nadie está tomando atajos. Pero parece cada vez más posible que James pueda ver su primera acción cuando la USC juegue su próximo partido el domingo en casa contra Long Beach State”, sostuvo Davis.

El jugador de 19 años se mantuvo alejado de las acciones en el último semestre, pero según informaciones de la familia James, ya estaría disponible para volver.

"Como ha sido su política desde el principio, el entrenador de la USC, Andy Enfield, no estaba dispuesto a establecer expectativas para el regreso de Bronny cuando hablé con él por teléfono el domingo", escribió Davis. “Enfield no está involucrado en ninguna de las decisiones médicas (como debería ser), pero sonó cautelosamente optimista de que el debut de James está cerca. "Tendrá que ponerse en forma para el juego y tener prácticas de contacto completo y recuperar su sincronización antes de que lo lancemos a un juego de baloncesto universitario", dijo Enfield. 'Me gustaría que sucediera más temprano que tarde, pero ahora mismo simplemente no lo sé'”.

Y como lo había adelantado su padre LeBron, el día que se dé el debut, estará presente para verlo, "Cuando sea autorizado y cuando esté listo para jugar su primer juego, ya les dije a mis compañeros de equipo que si juegan el mismo día que nosotros, entonces tendré que atraparlos en el próximo juego", dijo en su momento el jugador de Los Ángeles Lakers.

La incorporación de Bronny James brindará un gran impulso a los Trojans, que tienen un récord general de 5-3 en lo que va de la temporada.