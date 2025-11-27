Walmart sorprende antes del Black Friday con ofertas del 50%: Revisa los productos claves

Suscríbete a nuestros canales

Walmart decidió iniciar antes de tiempo sus promociones especiales del Black Friday, activando descuentos que llegan hasta el 50% en varias categorías. La venta comenzó exclusivamente en línea y se mantendrá disponible hasta el 30 de noviembre, permitiendo que los compradores tengan más margen para adelantar sus compras navideñas.

Fechas y disponibilidad de las ofertas en Walmart

Las promociones actuales están centradas en la plataforma digital de Walmart, aunque las tiendas físicas se unirán a partir de mañana 28 de noviembre. El catálogo incluye artículos de tecnología, juguetes, electrodomésticos y productos para el hogar, la empresa sugiere comprar lo antes posible, ya que los productos más populares suelen agotarse rápidamente durante esta temporada de alta demanda.

Tecnología, la categoría más rebajada

Entre los productos destacados de Walmart para este Black Friday figuran dispositivos electrónicos con importantes reducciones de precio. Algunos de los artículos con mayor descuento son:

Apple AirPods 4 con cancelación de ruido: $109.99

iPad Apple 2025 de 11 pulgadas y 128 GB: $274

PlayStation 5 Slim con control inalámbrico: $499.99

Televisor TCL 98″ QLED Serie Q: $998

Beneficios exclusivos con Walmart+

Además de los descuentos regulares, Walmart redujo el precio de su membresía Walmart+, dejándola en $49 durante el primer año. Esta suscripción otorga acceso anticipado a ofertas exclusivas, lo que aumenta la posibilidad de conseguir productos antes de que se agoten, entre sus ventajas también destacan los envíos acelerados y descuentos adicionales en combustible.

Rebajas en hogar y cuidado personal

Las promociones no se limitan a la tecnología, Walmart también incluyó rebajas significativas en electrodomésticos, equipos de cocina y artículos para el hogar. Las ofertas más llamativas incluyen: