USCIS endurece requisitos para la Residencia Permanente por Matrimonio en 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha actualizado sus políticas para la obtención de la Green Card por matrimonio. Con un enfoque riguroso en la detección de fraudes, las nuevas medidas exigen mayor evidencia de convivencia y ajustan los plazos de validez de las residencias condicionales.

En un esfuerzo por salvaguardar la integridad del sistema migratorio, el USCIS anunció ajustes clave en el proceso de residencia permanente para cónyuges de ciudadanos y residentes legales. Estas modificaciones, vigentes para este 2026, refuerzan los controles administrativos y profundizan la revisión de cada expediente.

Extensión de 48 meses para la Residencia Condicional



Uno de los cambios más significativos es la extensión automática de 48 meses (4 años) de la residencia condicional al presentar correctamente el Formulario I-751 (Petición para Eliminar las Condiciones de Residencia).

Este beneficio aplica siempre que el trámite se realice dentro del periodo de 90 días previos al vencimiento de la tarjeta de dos años. Esta medida busca dar un margen de seguridad a los solicitantes mientras sus casos son sometidos a revisiones exhaustivas.

La convivencia: El factor decisivo



La autoridad migratoria ha establecido que la convivencia real es ahora el criterio principal para validar la autenticidad de un matrimonio. Para evitar sospechas de fraude, el USCIS requiere pruebas tangibles de una vida compartida, tales como:

Cuentas bancarias y estados financieros conjuntos.

Contratos de vivienda (alquiler o hipotecas) a nombre de ambos.

Pólizas de seguro compartidas.

Declaraciones juradas de terceros que den fe de la relación.

Señales de alerta y actualizaciones de formularios



El USCIS ha advertido que mantendrá una vigilancia especial sobre casos que presenten "banderas rojas", como marcadas diferencias de edad entre los cónyuges o matrimonios contraídos durante procesos de expulsión o deportación.

Asimismo, se recordó a los solicitantes que desde febrero de 2025 solo se acepta la versión más reciente del Formulario I-485. El uso de versiones obsoletas o el impago de las tarifas actualizadas podría derivar en el rechazo inmediato de la solicitud.