¡Oficial! Rafael Nadal anuncia la fecha de su regreso al circuito (+Video)

El tenis vuelve a sonreír. Este viernes 1 de diciembre Rafael Nadal anunció, mediante un video en sus redes sociales, la fecha de su regreso a la competición oficial. El tenista balear no disputa un partido desde el pasado 18 de enero de 2023, cuando el español cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia ante Mackenzie McDonald del primer Grand Slam del año.

El manacorí aseguró que su regreso será en el primer torneo del año 2024, en el ATP 250 de Brisbane, el cual se disputa desde el 31 de diciembre al 7 de enero, y es uno de los torneos de preparación para el Grand Slam de Australia, el cual comienza a mediados del mismo mes de enero.

"Después de un año, ha llegado la hora de volver. Será en Brisbane, en la primera semana de enero. Nos vemos allí", comentó Rafael Nadal en un video en el que reproduce el momento exacto de su lesión en el pasado Abierto de Australia a principios de año, así como su largo proceso de recuperación. De igual manera, el balear muestra en el video de su regreso un fragmento de una rueda de prensa en el que asegura que su carrera no merece terminar alejado del circuito.

“Creo que no me merezco terminar así. Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa. Voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera”, explicó el tenista balear en dicha rueda de prensa.

Su largo camino hasta Brisbane

Nadal se operó el pasado 2 de junio de la cadera. Sin embargo, el manacorí viene entrenándose con regularidad desde el pasado mes de octubre, con el objetivo principal de llegar al primer Grand Slam del año.

Las sensaciones desde su regreso marcaran el calendario del español de 37 años, quien tiene en letras grandes el Roland Garros, además de los Juegos Olímpicos de París 2024, los cuales se jugarán en la misma superficie que el Abierto galo, para así ganar su segundo oro en su carrera, luego de alzarse con la presea dorada en los Juegos Olímpicos de Rio 2016.

Además de Rafael Nadal, jugadores como Holger Rune, Grigor Dimitrov, Ben Shelton y Andy Murray, han hecho oficial su presencia en el torneo de preparación para el Abierto de Australia.