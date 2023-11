Novak Djokovic se acordó de Rafael Nadal tras ganar el Masters de París (+Declaraciones)

El tenista serbio, ganador del Masters 1.000 de París, imponiéndose sobre el búlgaro Grigor Dimitrov en un parcial de 6-4 y 6-3, respondió con dureza a las recientes declaraciones de su rival español.

La victoria de Novak Djokovic en el Masters 1.000 de París ha reavivado la rivalidad con Rafa Nadal. El propio Djokovic afirmó en televisión francesa que Nadal y él no eran “amigos” debido a la rivalidad que ambos mantienen sobre las pistas de tenis, aunque el serbio abrió la puerta a recuperar plenamente la amistad que ambos mantenían en sus inicios en el circuito cuando ambos cuelguen la raqueta como profesionales

En una rueda de prensa posterior a su victoria en Paris, Djokovic dejó un claro mensaje que resonó en suelo español. "Voy por todos los récords posibles, todos los que pueda batir. Nunca he tenido problemas para decir eso y por eso no le agrado a la gente. No he fingido como otra persona que dice que ese no es su objetivo y luego comportarse de forma distinta. Siempre he intentado estar en línea con lo que creo", manifestó el serbio.

Estas declaraciones son una clara referencia a las palabras de Nadal en una entrevista con Movistar +. El español dijo que "Novak siente esto con más intensidad que yo. Si no lo hubiera conseguido, podría haber sido una frustración mayor para él".

Con estas declaraciones, Djokovic ha vuelto a demostrar su voracidad a la hora de conquistar títulos y también su capacidad para responder con dureza a las críticas. La rivalidad entre Djokovic y Nadal es una de las más apasionantes de la historia del tenis y, a pesar de que ambos han afirmado que no son amigos, el morbo de un posible enfrentamiento en el futuro sigue intacto.

Nadal sigue recuperándose de su lesión y se espera que pueda estar a punto para el abierto de Australia en 2024, donde el serbio buscará revalidar su titulo obtenido en enero de 2023 ante Stefanos Tsisipás.