Salvador Pérez igualó marca de este mítico miembro del Salón de la Fama (+Detalles)

Salvador Pérez continúa repartiendo batazos en las Grandes Ligas y recientemente llegó a 24 jonrones en la temporada 2025. El receptor de los Reales de Kansas City sigue recortando ventaja para alcanzar los 300 estacazos de vuelta completa en su carrera.

El capitán de este equipo de la Liga Americana demuestra a sus 35 años que es de los mejores receptores latinos de todos los tiempos y sus números lo demuestran. Con su más reciente cuadrangular, igualó marca de nada más y nada menos que Rickey Henderson, un histórico del mejor beisbol del mundo y que hoy día tiene su placa en el Salón de la Fama.

Salvador Pérez entre los grandes de todos los tiempos

El pasado jueves ante los Angelinos de Anahaim, Pérez siguió sumando hitos en su brillante trayectoria con los Reales. El venezolano conectó su jonrón número 297 en Grandes Ligas, un batazo que no solo ayudó a su equipo, sino que además lo colocó en un lugar especial de la historia: empató al inmortal Rickey Henderson en el puesto 167 de la lista de cuadrangulares de todos los tiempos.

Con este logro, el capitán de Kansas City se acerca cada vez más a la barrera de los 300 jonrones, una cifra reservada para los grandes sluggers del béisbol. "Salvy", reconocido por su poder y liderazgo dentro y fuera del terreno, continúa consolidando un legado que lo perfila como uno de los receptores más productivos y consistentes de su generación.

Ahora, tras esta nueva marca, Salvador Pérez cuenta en la temporada 2025 con 123 hits, entre ellos 33 dobles y 24 jonrones. Además, cuenta con 78 carreras remolcadas, 47 anotadas y promedio de .240.